Гончарук пообещал "качественные дороги" за следующие 3-5 лет

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Украине за следующие 3-5 лет должны появиться "качественные дороги", которые должны соединить все крупные города. Об этом премьер сказал в эфире передачи "Право на владу" телеканала "1+1", передает "Интерфакс-Украина".

"Наша главная задача - совместить качественными дорогами все крупные города, областные центры за следующие 3-5 лет. Я призываю новых руководителей Укравтодора и Укртрансбезпезопасности максимально быстро обновить руководящий состав в областях, потому что я убежден, что те люди, которые работали там до сих пор, в подавляющем большинстве или представляли интересы "смотрящих", или закрывали на это глаза", - заявил Гончарук.

По его словам, с марта 2020 года начнется "большое строительство" дорог. Премьер выразил надежду, что благодаря таким кадровым изменениям снизится стоимость строительства дорог, а также их эксплуатации.

Гончарук подчеркнул, что правительство не будет вмешиваться в проведение тендеров и процесс поиска подрядчиков, которые будут строить дороги.

Напомним, 26 ноября глава Госагентства автомобильных дорог Александр Кубраков заявил, что первые платные дороги в Украине могут появиться через 3-4 года. Он также отметил, что у платных автобанов должны быть бесплатные альтернативы.