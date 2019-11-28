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СБУ блокировала незаконный вывоз из Украины танковых двигателей

Во время обысков обнаружили 20 двигателей от БМП-1, БМП-2, а также корпуса и другие детали.

СБУ разоблачила незаконный вывоз из Украины в страны ЕС двигателей для укомплектовки боевых бронемашин, находящихся на вооружении ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Фото: СБУ

21 ноября правоохранители задержали иностранца, который пытался вывезти за пределы Украины дизельный двигатель марки УТД20С1.

Во время обысков по адресу коммерческой структуры, связанной с фигурантами уголовного производства, правоохранители обнаружили 20 дизельных двигателей марки УТД20, которые готовились к вывозу за границу. Эти моторы устанавливаются на БМП-1, БМП-2 и относятся к товарам военного назначения. Кроме того, у злоумышленников обнаружили 21 корпус и другие запчасти к комплектации двигателей.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

На данный момент продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 3 и 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины.

Напомним, 22 ноября сообщалось, в Ивано-Франковской области СБУ блокировала деятельность гражданина одной из стран ЕС, который пытался вывезти в Европу товары военного назначения для бронетанковой техники. Ориентировочная стоимость оборудования, которое вывозилось с сокрытием от таможенного контроля и без разрешительных документов, составляет почти 400 тыс. грн.

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