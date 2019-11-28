В Днепре очередной раз "заминировали" 12 школ

Полиция Днепра в очередной раз проверяет информацию о минировании 12 школ. Об этом сообщает Нацполиция Днепропетровской области на фейсбуке.

"28 ноября около 9:40 в полицию поступило сообщение о том, что на электронный адрес УСБУ в Днепропетровской области поступило письмо о вероятном возникновении взрывов в помещениях школ № 7, 17, 29, 33, 69, 118, 121, 145, 147 и гимназии №3 в г.Днепр. На местах происшествия работают полицейские и взрывотехники. Проводится проверка", - сказано в сообщении.

Позже в полиции обновили информацию и сообщили о "минироаниии" еще двух школ в Индустриальном районе Днепра: № 45,65. На данный момент правоохранители проверяют информацию по факту этих минирований.

Напомним, 14 ноября в Киеве приговорили на 6 лет лишения свободы липового минера, который совершил ложное сообщение о минировании станции метро "Гидропарк". Ранее мужчина уже был осужден за аналогичное преступление.