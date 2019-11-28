Роман Труба: "Я не здамся!"
Роман Труба: "Я не здамся!"
Кличко готов взять Садового на поруки
Кличко готов взять Садового на поруки
​Цена на газ без транзита может увеличиться в 1,8 раза
​Цена на газ без транзита может увеличиться в 1,8 раза
"Популизм пересилил технократический подход", - глава НСЗУ Олег Петренко объяснил причины своей отставки
"Популизм пересилил технократический подход", - глава НСЗУ Олег Петренко объяснил причины своей отставки
Кабмин зафиксировал цену на газ для населения до конца отопительного сезона
Кабмин зафиксировал цену на газ для населения до конца отопительного сезона
Бывший глава Администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ
Бывший глава Администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ
Альперина задержали в помещении САП
Альперина задержали в помещении САП
Кабмин уволил президента "Энергоатома"
Кабмин уволил президента "Энергоатома"
Apple исправила карты своей продукции, указав Крым российским (обновлено)
Apple исправила карты своей продукции, указав Крым российским (обновлено)
ГлавнаяОбществоВойна

Россия отправила на Донбасс очередной "гуманитарный конвой"

В нем якобы везли детское питание и лекарства, но открыть коробки пограничникам не разрешили. 

Россия отправила на Донбасс очередной "гуманитарный конвой"
Фото: dpsu.gov.ua

На Донбасс 28 ноября прибыли грузовики с очередным "гуманитарным конвоем" из России. 42 автомобиля въехали через российские пропускные пункты "Матвеев Курган" и "Донецк", сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины.

Уточняется, что это - уже 9 "гумконвой" с начала этого года и 93 с начала боевых действий на Донбассе. 

"Его перемещение, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Красным Крестом модальностей. Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций", - уточнили пограничники. 

В грузовиках якобы перевозили лекарства, детское питание и медицинское оборудование, но весь груз был в закрытых упаковках, поэтому таможенникам не удалось посмотреть содержание коробок. При этом машины были заполнены лишь на 70%.

Напомним, что предыдущий "гумконвой" Россия отправила на Донбасс 21 ноября. В 23 грузовиках якобы везли детские пищевые наборы. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также