Россия отправила на Донбасс очередной "гуманитарный конвой"

В нем якобы везли детское питание и лекарства, но открыть коробки пограничникам не разрешили.

На Донбасс 28 ноября прибыли грузовики с очередным "гуманитарным конвоем" из России. 42 автомобиля въехали через российские пропускные пункты "Матвеев Курган" и "Донецк", сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины.

Уточняется, что это - уже 9 "гумконвой" с начала этого года и 93 с начала боевых действий на Донбассе.

"Его перемещение, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным Красным Крестом модальностей. Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций", - уточнили пограничники.

В грузовиках якобы перевозили лекарства, детское питание и медицинское оборудование, но весь груз был в закрытых упаковках, поэтому таможенникам не удалось посмотреть содержание коробок. При этом машины были заполнены лишь на 70%.

Напомним, что предыдущий "гумконвой" Россия отправила на Донбасс 21 ноября. В 23 грузовиках якобы везли детские пищевые наборы.