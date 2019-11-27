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На Донбассе с начала суток произошло 4 обстрела, ранен украинский военный

Противники вели огонь из гранатометов, пулеметов и другого стрелкового оружия. 

На Донбассе с начала суток произошло 4 обстрела, ранен украинский военный
Фото: eastdiary.livejournal.com

С начала суток 27 ноября на Донбассе произошло четыре обстрела, в результате одного из них ранен украинский военный. Об этом сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Противник открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Два обстрела оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Южного - из РПГ и автоматических гранатометов: возле Шумов - из станковых противотанковых гранатометов и другого оружия", - уточнили в штабе.

В районе ответственности "Восток" противник из гранатометов и пулеметов дважды обстрелял укрепления украинских сил возле Марьинки.

На участке разведения сил и средств №1 в Станице Луганской ГосЧС Украины провело техосмотр участков местности с обоих сторон, осуществляется мониторинг соблюдения режима тишины.

На участке разведения №2 в Золотом обследовали более 43 гектаров территории, было изъято 79 взрывоопасных предметов. На участке №3 Богдановка-Петровское силы ГосЧС изъяли два взрывоопасных предмета.

Напомним, за сутки 26 ноября вооруженные формирования России за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет.  

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