На Донбассе с начала суток произошло 4 обстрела, ранен украинский военный

Противники вели огонь из гранатометов, пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала суток 27 ноября на Донбассе произошло четыре обстрела, в результате одного из них ранен украинский военный. Об этом сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Противник открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Два обстрела оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Южного - из РПГ и автоматических гранатометов: возле Шумов - из станковых противотанковых гранатометов и другого оружия", - уточнили в штабе.

В районе ответственности "Восток" противник из гранатометов и пулеметов дважды обстрелял укрепления украинских сил возле Марьинки.

На участке разведения сил и средств №1 в Станице Луганской ГосЧС Украины провело техосмотр участков местности с обоих сторон, осуществляется мониторинг соблюдения режима тишины.

На участке разведения №2 в Золотом обследовали более 43 гектаров территории, было изъято 79 взрывоопасных предметов. На участке №3 Богдановка-Петровское силы ГосЧС изъяли два взрывоопасных предмета.

Напомним, за сутки 26 ноября вооруженные формирования России за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет.