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При поддержке Николаевской ОГА 40 участников АТО открыли собственное дело Актуально

С 2018 года в области ежегодно объявляется конкурс проектов среди участников антитеррористической операции.

При поддержке Николаевской ОГА 40 участников АТО открыли собственное дело

С 2018 года в Николаевской области действует уникальный Порядок предоставления одноразового пособия для открытия собственного дела участникам антитеррористической операции. За два года проекта, аналогов которому нет в Украине, 40 участников антитеррористической операции открыли собственное дело.

С 2018 года ежегодно в области объявляется конкурс проектов среди участников антитеррористической операции. Размер пособия - 50 тыс грн. Помощь предоставляется один раз и является безвозвратной. С начала действия Порядка из областного бюджета для предоставления одноразового пособия на открытие собственного дела выделены средства в размере 2 млн грн. По результатам конкурса в Николаевской области собственное дело открыли 40 участников антитеррористической операции в сферах металлоперерабатывающей и деревообрабатывающей промышленности, ремонта бытовой техники, пчеловодства, сельского хозяйства, монтажа электрических систем, косметологии, предоставление консалтинговой помощи, сферы услуг, торговли и др.

Кроме того, распространенным явлением становится и семейный бизнес, к которому привлекаются члены семьи участников антитеррористической операции: жены, дети, родители и их собратья.

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