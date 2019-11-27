Проект позволит понять, какие подходы к организации территориальной обороны будут более эффективными в Украине.

Фото: facebook/Андрій Загороднюк

В Херсонской области запустят пилотный проект территориальной обороны по эстонской модели. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в своем телеграмме.

"Вместе с министром обороны Эстонии Юри Луйком мы подписали Декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере территориальной обороны. По сути, мы сейчас в процессе разработки актуальной и современной Концепции территориальной обороны Украины, для чего изучаем все лучшие практики. И опыт создания Эстонского Союза обороны здесь будет неоценим", - отметил министр.

Фото: facebook/Андрій Загороднюк

Ожидается, что проект позволит понять, какие подходы к организации территориальной обороны будут более эффективными в Украине.

Загороднюк также отметил, что подписал с министром обороны Эстонии Юри Луйком совместную декларацию, в которой Эстония предложила Украине поделиться своим опытом создания территориальной обороны.

Фото: facebook/Андрій Загороднюк

Фото: facebook/Андрій Загороднюк

Фото: facebook/Андрій Загороднюк

Фото: facebook/Андрій Загороднюк

Фото: facebook/Андрій Загороднюк

Фото: facebook/Андрій Загороднюк

Фото: facebook/Андрій Загороднюк

"Практическая помощь Эстонии в развитии оборонного потенциала Украины продолжится. Она охватывает ряд областей, в том числе обмен опытом в области военной медицины, реабилитации и укрепления киберзащиты. Сегодня мы также подписали Декларацию о намерениях, о готовности поделиться опытом Эстонии по созданию территориальной обороны и привлечения к ней добровольцев", - отметил министр обороны Эстонии.

Луйк также заявил, что Эстония решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призвал правительство продолжать реформы в сфере безопасности.

Напомним, 26 ноября в рамках официального визита президенты Украины и Эстонии подписали совместное заявление о сотрудничестве, в котором Эстония подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины с Крымом и Донбассом.

Стороны также договорились активизировать двустороннее сотрудничество на международной арене, особенно во время непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН в 2020-2021 годах.