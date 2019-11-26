Украинская сторона выполнила все обязательства Минских договоренностей в части разведения сил и средств.

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ верифицировали процесс завершения разведения сил и средств на участке №2 в Золотом.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня, 26 ноября, во исполнение рамочного решения трехсторонней контактной группы с соблюдением графика, принятого на встрече рабочей подгруппы по вопросам безопасности 1 октября 2019 года в Минске, состоялась верификация представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ процесса завершения разведения сил и средств на участке №2 в населенном пункте Золотое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что силами ГосЧС осуществлено разминирование определенных участков местности от взрывоопасных предметов, проведен демонтаж фортификационных сооружений и объектов военного назначения.

Заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон подчеркнул, что украинская сторона выполнила все обязательства Минских договоренностей в части, касающейся процесса разведения сил и средств. Оно произошло зеркально как со стороны Украины, так и с противоположной.