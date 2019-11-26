В штабе ООС заявили о провокациях боевиков возле участка разведения войск

Они открыли огонь в сторону украинских позиций.

Утром 26 ноября пророссийские вооруженные формирования дважды открыли огонь из гранатометов и пулеметов рядом с позициями украинских военных неподалеку н.п. Старогнатовка Донецкой области. На странице Операции Объединенных сил в Facebook сообщили, что это может быть провокацией накануне встречи в Минске.

Так, огонь велся по направлению от н.п. Петровское, которое находится в непосредственной близости к участку разведения войск №3.

"Таким образом, российские оккупанты, пытаясь вызвать ответный огонь накануне встречи Трехсторонней контактной группы в Минске, хотят обвинить наше государство в нарушении Минских соглашений", - уточнили в штабе.

Объединенные силы ответный огонь не открывали.

Напомним, разведение сил и средств неподалеку Петровского началось 9 ноября, его практическая часть завершилась 11 ноября.

13 ноября на этом участке стартовало разминирование территорий, в ходе которого нашли более 85 взрывоопасных предметов.