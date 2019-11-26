"Нафтогаз" готов принять $3 млрд долга "Газпрома" поставками газа
"Нафтогаз" готов принять $3 млрд долга "Газпрома" поставками газа
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец
Семью из Харьковской области госпитализировали с диагнозом сальмонеллез
Семью из Харьковской области госпитализировали с диагнозом сальмонеллез
Блумберг баллотируется в президенты США. Что это меняет?
Блумберг баллотируется в президенты США. Что это меняет?
В чемпионате Мексики вратарь забил гол ударом со своей штрафной площади
В чемпионате Мексики вратарь забил гол ударом со своей штрафной площади
Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком
Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком
Глава Национальной службы здоровья подал в отставку (обновлено)
Глава Национальной службы здоровья подал в отставку (обновлено)
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Протестующие пытались прорваться в НБУ
Протестующие пытались прорваться в НБУ
ГлавнаяОбществоВойна

В штабе ООС заявили о провокациях боевиков возле участка разведения войск

Они открыли огонь в сторону украинских позиций. 

В штабе ООС заявили о провокациях боевиков возле участка разведения войск
Фото: EPA/UPG

Утром 26 ноября пророссийские вооруженные формирования дважды открыли огонь из гранатометов и пулеметов рядом с позициями украинских военных неподалеку н.п. Старогнатовка Донецкой области. На странице Операции Объединенных сил в Facebook сообщили, что это может быть провокацией накануне встречи в Минске.

Так, огонь велся по направлению от н.п. Петровское, которое находится в непосредственной близости к участку разведения войск №3.

"Таким образом, российские оккупанты, пытаясь вызвать ответный огонь накануне встречи Трехсторонней контактной группы в Минске, хотят обвинить наше государство в нарушении Минских соглашений", - уточнили в штабе.

Объединенные силы ответный огонь не открывали.

Напомним, разведение сил и средств неподалеку Петровского началось 9 ноября, его практическая часть завершилась 11 ноября. 

13 ноября на этом участке стартовало разминирование территорий, в ходе которого нашли более 85 взрывоопасных предметов. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также