На Донбассе прошли военные учения танковых подразделений резерва Объединенных сил.
Об этом информирует пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
"Цель военных маневров - поддержание высокой степени готовности к реагированию на возможный прорыв врага", - говорится в сообщении.
Отмечается, что хотя танки и отведены из района проведения ООС, угроза танкового прорыва всегда имеет место. Чтобы подразделения не теряли навыков, с ними регулярно проводят тренировки общевойскового резерва.
Личный состав выполнял действия в различных формах и способах применения бригады. Резервисты справились с поставленными задачами.