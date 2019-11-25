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В Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесмена

За свои "услуги" он хотел получить 6000 долларов. 

В Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесмена
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Полиция Киева разоблачила сотрудника Государственной экологической инспекции, который требовал 6000 долларов у предпринимателя за необходимое заключение.

Он обещал бизнесмену положительный вывод экологического аудита для дальнейшего производства асфальта. Об этом сообщили на странице полиции Киева в Facebook.

"Правонарушителя задержали в момент получения взятки. Это киевлянин, который ранее задерживался за аналогичное преступление и сейчас против него рассматривается дело в Голосеевском районном суде", - уточнили в полиции.

По факту преступления открыли уголовное производство, злоумышленнику грозит до 10 лет лишения воли. 

Напомним, в начале ноября 2019 следователь Главного управления Национальной полиции Киева попался на взятке в размере 3 000 долларов. Деньги правоохранитель вымогал за то, чтобы не арестовывать имущество подозреваемого, которое по закону подлежит конфискации в пользу государства. Следователя задержали при получении второй части взятки в размере $2 тыс.

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