Умер актер Давид Бабаев
Умер актер Давид Бабаев
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Иосиф Зисельс: «История Бабьего Яра не исчерпывается Холокостом, а история Холокоста не исчерпывается Бабьим Яром»
Иосиф Зисельс: «История Бабьего Яра не исчерпывается Холокостом, а история Холокоста не исчерпывается Бабьим Яром»
Детский омбудсмен Кулеба попал в серьезное ДТП и госпитализирован (обновлено)
Детский омбудсмен Кулеба попал в серьезное ДТП и госпитализирован (обновлено)
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец
Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком
Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком
В чемпионате Мексики вратарь забил гол ударом со своей штрафной площади
В чемпионате Мексики вратарь забил гол ударом со своей штрафной площади
Семью из Харьковской области госпитализировали с диагнозом сальмонеллез
Семью из Харьковской области госпитализировали с диагнозом сальмонеллез
«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В метро Киева с ножом напали на пассажира

Злоумышленник попытался сбежать. 

В метро Киева с ножом напали на пассажира
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В киевском метрополитене произошел конфликт между двумя пассажирами, в результате которого один из них ударил оппонента ножом и попытался сбежать. Инцидент произошел на выходе со станции "Контрактовая площадь", сообщили на странице столичной полиции в Facebook.

"Возле выхода со станции сотрудники полиции заметили потасовку между двумя мужчинами, а потом один из них бросился бежать. Правоохранители догнали незнакомца и выяснили, что тот ранил мужчину ножом", - уточнили в полиции.

По словам пострадавшего, в ходе спора с незнакомцем его ударили ножом в плечо. Он был госпитализирован с колото-резаной раной.

Нападавшим оказался 34-летний местный житель, который ранее проблем с законом не имел. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Напомним, в августе 2019 в метро Харькова пассажир ударил ножом полицейского. Правоохранителя попросили о помощи две девушки, к которым на станции приставал пьяный мужчина. Когда полицейский подошел к нему, тот достал нож и ударил его в грудь. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также