Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
Ляшко и Герус ​подрались в VIP-терминале "Борисполя"
Ляшко и Герус ​подрались в VIP-терминале "Борисполя"
В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
"Схемы" рассказали о тайном визите первого помощника Зеленского к Коломойскому
"Схемы" рассказали о тайном визите первого помощника Зеленского к Коломойскому
Зеленский ветировал закон "Слуги народа" о верификации соцвыплат (обновлено)
Зеленский ветировал закон "Слуги народа" о верификации соцвыплат (обновлено)
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
На Житомирской трассе под Киевом мотоциклист бросил взрывчатку в Mercedes (Обновлено)
На Житомирской трассе под Киевом мотоциклист бросил взрывчатку в Mercedes (Обновлено)
Институт электросварки заявил о серьезной коррозии конструкций моста Патона
Институт электросварки заявил о серьезной коррозии конструкций моста Патона
ГлавнаяОбществоЖизнь

Киевский метрополитен предупреждает о сбоях в работе электронного билета

Оператор занимается решением этого вопроса.

Киевский метрополитен предупреждает о сбоях в работе электронного билета
Фото: facebook.com/davtyan.dmytro

Киевский метрополитен сообщил об очередных перебоях в работе системы электронного билета (e-ticket).

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена в фейсбуке.

"Уважаемые пассажиры! Система электронного билета временно не работает. Оператор КП "ГИВЦ" занимается решением вопроса. Просим воспользоваться альтернативным видом оплаты. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, система работает в экспериментальном режиме и время от времени дает сбой, из-за чего пассажиры метрополитена не могут воспользоваться электронным билетом. Последний такой сбой произошел в октябре.

Напомним, переход на e-ticket в коммунальном транспорте должен был состояться 31 октября. Для этого весь наземный коммунальный транспорт оборудован валидаторами (устройствами для считывания бесконтактных карточек). Часть турникетов скоростного трамвая, городской электрички и метрополитена также адаптировали под e-ticket.

Предполагалось, что для того, чтобы воспользоваться электронным билетом, пассажиру нужно будет купить QR-билет или транспортную карточку. Это и есть e-ticket, который в дальнейшем можно пополнять с помощью терминалов, интернет-банкинга или в специальных пунктах продажи. Чтобы оплатить непосредственно проезд, пассажиру достаточно поднести транспортную карту или QR-билет к валидатору. Контроллеры будут иметь специальные устройства для проверки регистрации электронного билета.

22 октября в КГГА сообщили, что переход на единый электронный билет в Киеве отложен минимум на год.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также