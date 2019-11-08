Боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"7 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также, враг применял противотанковые управляемые ракеты" - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 10 обстрелов. Также 10 обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Как сообщалось, в результате обстрелов погиб один военнослужащий, еще четверо бойцов получили ранения.

С начала текущих суток боевики обстреляли позиции ВСУ из автоматических гранатометов в районе Луганского. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Напомним, на сегодня запланировано начало разведения сил в Петровском.