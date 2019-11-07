В селе Кодня Житомирского области вторые сутки ищут тело 54-летнего мужчины, который нырнул в водоем, чтобы открыть шлюз дамбы и не выплыл.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

По информации журналистов, пропавший мужчина - спортивный дайвер. Его нанял предприниматель, чтобы открыть шлюз дамбы.

Спасатели считают, что мужчину затянуло в конструкцию гидросооружения. Также известно, что он спустился в акваланге и водолазном костюме без страховки, с запасом воздуха в акваланге на 40 минут. Поэтому шансов, что дайвер жив, крайне мало.

Сейчас на пруду возводят специальную конструкцию, которая остановит воду и позволит водолазам обследовать дамбу.

Напомним, в апреле 2013 года в Макаровском районе Киевской области на автодороге местного значения Юровка - Черногородка произошел размыв дамбы.