Формула столицы: Кличко, Ермак, Богдан и win-win
Формула столицы: Кличко, Ермак, Богдан и win-win
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
На Житомирской трассе под Киевом мотоциклист бросил взрывчатку в Mercedes
На Житомирской трассе под Киевом мотоциклист бросил взрывчатку в Mercedes
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
Ляшко и Герус ​подрались в VIP-терминале "Борисполя"
Ляшко и Герус ​подрались в VIP-терминале "Борисполя"
Трансляция круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?"
Трансляция круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?"
Зеленский остался в шоке после посещения заводов "Укроборонпрома" в Харькове
Зеленский остался в шоке после посещения заводов "Укроборонпрома" в Харькове
В США назвали имя осведомителя, подавшего жалобу на разговор Трампа с Зеленским
В США назвали имя осведомителя, подавшего жалобу на разговор Трампа с Зеленским
В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Пассажиров поезда эвакуировали в поле в Житомирской области из-за "минирования"

Люди ехали на Интерсити из Львова в Киев.

Сегодня, 7 ноября, пассажиров поезда Интерсити №744 по маршруту Львов-Киев пришлось эвакуировать среди поля в Житомирской области из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает Zaxid.net.

Фото: zaxid.net

"Около 10:00 утра, в управление Львовской железной дороги позвонил аноним и сообщил, что поезд сообщением Львов-Киев заминирован. Пассажиров поезда №744, которые ехали утренним Интерсити в столицу эвакуировали на станции «Обводный», неподалеку Коростеня, что в Житомирской области", - отмечается в сообщении.

Фото: zaxid.net
Фото: zaxid.net

На официальном сайте Житомирской области уже есть информация о проверке поезда из-за сообщения о заминировании. По их данным, с поезда эвакуировали 500 человек.

Фото: zaxid.net

Сейчас на месте работают спасатели. По словам очевидцев, они еще ждут взрывотехников и кинологов.

Напомним, из-за очередного "минирования" в Киеве сегодня закрыли станции метро "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также