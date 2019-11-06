Вечером, 6 ноября, в Киеве житель дома на улице Чаадаева, 2-А стрелял в своего соседа из автомата. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила Светлана Панюшкина в фейсбуке.

"У нас в доме произошла беда - подстрелили соседа. Выживет или нет, пока не ясно, но шансы близки к нолю", - сообщила Панюшкина.

По ее словам, мужчина, который расстрелял соседа, воровал у других жильцов дома электричество.

"Стрелял сосед, который воровал в нашем доме у всех электричество. Он не платит за квартиру много лет и из-за него нам не включали тепло. Соседи собрались, чтобы высказать ему и он начал стрелять", - написала жительница дома.

В данный момент дом оцепили правоохранители, стрелявший задержан. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Видео инцидента опубликовано на странице Типичный Киев (18+).

По данным УНН, на улице Чаадаева был ранен адвокат Николай Бугаев. Он получил ранения в бедро и был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи. Правоохранители уже задержали подозреваемого.