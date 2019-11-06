На стадионе в Одессе из-за падения футбольных ворот погиб студент-иностранец

В ночное время в Одессе на стадионе в Приморском районе из-за падения футбольных ворот погиб студент-иностранец. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Одесской области.

Предварительно установлено, что 23-летний иностранец пришел с приятелями на стадион поиграть в футбол. Стоя на воротах, парень решил выполнить гимнастическое упражнение на их металлической конструкции. В результате падения ворот пострадавший получил травмы, от которых скончался до приезда "скорой".

Тело погибшего направлено на экспертизу. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, в конце октября в Одесской области задержали подозреваемого в тройном убийстве, которое произошло в райцентре Раздельная.

Мужчина во дворе своего дома избил до смерти своего 46-летнего знакомого и его 80-летнюю мать, а на следующий день пошел к ним домой и убил этих людей, а также 82-летнего главу семьи. Чтобы скрыть следы преступления, тела матери с сыном мужчина бросил в выгребную яму у себя во дворе, которую забросал хламом, а тело старика закрыл в его собственном доме и выбросил ключи.