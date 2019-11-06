СБУ разоблачила своих сотрудников на незаконной прослушке

Оперативники СБУ установили, что действующие и экс-сотрудники ведомства незаконно прослушивали абонентов и продавали полученную информацию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники через личные проверенные связи подыскивали клиентов для предоставления "услуг". Бывший работник подбирал заказчиков, действующие - технически обеспечивали сбыт полученной информации", - сказано в сообщении СБУ.

Стоимость прослушивания одного абонентского номера составила 9 тысяч долларов на два месяца . Досудебное следствие еще устанавливает точное количество абонентов, пострадавших от действий работников СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Фото: СБУ

На данный момент продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, принимается решение об объявлении фигурантам дела о подозрениях в совершении уголовного преступления. Фигурантам дела может грозить от 8 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудник СБУ продавал марихуану жителям Донецкой области. По этому делу ГБР уже направило в суд обвинительный акт. Отмечается, что правоохранитель занимался этим совместно с гражданским лицом.