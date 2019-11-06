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Австрия выделила 1 млн евро на помощь Донбассу

Средства предназначены на ежедневную поддержку жителей и на разминирование территории.

Австрия выделила 1 млн евро на помощь Донбассу
Фото: monsieur-des-drapeaux.com

Федеральное правительство Австрии выделило Украине 1 млн евро гуманитарной помощи для Донбасса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

Отмечается, что средства предназначены на ежедневную поддержку жителей востока Украины и на разминирование.

"Благодарим правительство Австрии за новый транш гуманитарной помощи в размере 1 млн евро на ежедневную поддержку жителей востока Украины и на разминирование Донбасса", - заявили в МИДе.

Напомним, ранее ООН призвала найти для Донбасса $52 миллиона к началу зимы.

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