Австрия выделила 1 млн евро на помощь Донбассу

Федеральное правительство Австрии выделило Украине 1 млн евро гуманитарной помощи для Донбасса.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Twitter.
Отмечается, что средства предназначены на ежедневную поддержку жителей востока Украины и на разминирование.
"Благодарим правительство Австрии за новый транш гуманитарной помощи в размере 1 млн евро на ежедневную поддержку жителей востока Украины и на разминирование Донбасса", - заявили в МИДе.
Напомним, ранее ООН призвала найти для Донбасса $52 миллиона к началу зимы.