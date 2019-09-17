ООН призвала найти для Донбасса $52 миллиона к началу зимы

К началу зимы необходимо найти $52 миллиона для обеспечения наиболее острых гуманитарных потребностей на востоке Украины, и ООН призывает доноров активизировать усилия по наполнению Объединенного фонда гуманитарной помощи Украине.

Об этом рассказал на брифинге в штаб-квартире ООН представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Укринформ.

"ООН и наши гуманитарные партнеры срочно призывают найти $ 52 млн, чтобы обеспечить наиболее острые и срочные гуманитарные нужды с приближением зимы, когда температура снизится до отметок от -15 до -20 по Цельсию", - рассказал Дюжаррик.

Он добавил, что план гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2019 год, который предусматривает общие финансовые потребности на уровне $162 млн, сейчас наполнен на 32%.

"Около $16 млн из средств, которые немедленно необходимы сейчас для защиты гражданского населения, пойдут на помощь жертвам минирования, маркировки минированных территорий и разминирования территорий до того, как они покрылись снежным покровом", - добавил он.

Представитель генсека ООН напомнил, что около 2 миллионов человек на территории, контролируемой украинским правительством, живут на территориях, загрязненных минами и взрывными устройствами.

"Средства также пойдут на помощь 80 тысячам людей, живущим в пределах пятикилометровой полосы вблизи линии соприкосновения в восточной Украине, для доступа к медицинским услугам - передвижным медицинским командам или для предоставления людям денег на дорогу в медицинские учреждения", - подытожил Дюжаррик.

Напомним, 12 февраля 2019 года в ООН основали Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине и призвали доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, страдающим от вооруженного конфликта.

Ранее в сентябре ООН отправила на Донбасс 15,5 тонн гумпомощи.