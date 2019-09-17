Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
Атака дронов: Давид и Голиаф
Атака дронов: Давид и Голиаф
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Facebook удалил страницы изданий Znaj.ua, Politeka и Hyser
Facebook удалил страницы изданий Znaj.ua, Politeka и Hyser
Около ста люстрированных прокуроров могут возобновить в должности
Около ста люстрированных прокуроров могут возобновить в должности
Зеленский объявил выговор двум топ-сотрудникам своего Офиса
Зеленский объявил выговор двум топ-сотрудникам своего Офиса
Всем освобожденным морякам купили квартиры, они будут жить в одном доме
Всем освобожденным морякам купили квартиры, они будут жить в одном доме
ГлавнаяПолитика

Епифаний встретился с освобожденными пленниками Кремля

Глава ПЦУ поблагодарил украинских политзаключенных "за духовную несокрушимость".

Предстоятель ПЦУ митрополитм Киевский и всей Украины Епифаний встретился с освобожденными из российского плена украинскими политзаключенными.

"Его Блаженство посетили Владимир Балух с женой, Николай Карпюк с семьей, Павел Гриб с родителями, Роман Сущенко, Александр Кольченко с семьей, Артур Панов, Алексей Сизонович с братом и Евгений Панов с семьей", - сообщает пресс-служба Киевской митрополии.

Фото: pomisna.info

Предстоятель ПЦУ еще раз поздравил всех с долгожданным освобождением и выразил радость в связи с возможностью встретиться.

"Хочу посмотреть вам в глаза и поблагодарить за духовную несокрушимость, ведь вы прошли горнило тяжких испытаний российскими тюрьмами", - сказал митрополит Епифаний.

Также освобождены из российских застенков украинцы поделились с владыкой Епифанием перипетиями своего пребывания в незаконном заключении. В частности, Роман Сущенко рассказал предстоятелю о картине "София Киевская", которую он написал во время содержания под стражей и в свое время передал в подарок Его Блаженству.

Фото: pomisna.info

Кроме того, Епифаний заметил, что украинцы - свободолюбивый народ, который не хочет чужого, однако не согласится на неволю.

"Мы - европейцы и мы непокоренные, мы будем до конца бороться за справедливый мир", - сказал предстоятель украинской поместной церкви.

Напомним, ранее Епифаний встретился с освобожденными из российского плена моряками.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также