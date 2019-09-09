"Своей несокрушимостью они стали проповедниками главной заповеди Иисуса Христа - заповеди любви: к ближнему, к семье, к своей Родине".

Предстоятель ПЦУ митрополитм Киевский и всей Украины Епифаний встретился с освобожденными из российского плена украинскими моряками.

Фото: facebook.com/epifaniy

"Для меня честью было встретиться с верными сынами украинского народа, поблагодарить за храбрость и несокрушимость, которую они проявили вдали от родной земли и близких людей", - написал митрополит Епифаний на своей официальной странице в Фейсбук.

Фото: facebook.com/epifaniy

Предстоятель ПЦУ отметил, что освобожденные украинские моряки и политзаключенные прошли испытания во вражеском плену с необычайной силой духа и прочностью в своих убеждениях.

Фото: facebook.com/epifaniy

Фото: facebook.com/epifaniy

"Убежден: за время незаконного заключения каждый из них по новому почувствовал ценность жизни и свободы. Своей несокрушимостью они стали проповедниками главной заповеди Иисуса Христа - заповеди любви: к ближнему, к семье, к своей Родине ... И даже в российских тюрьмах и колониях незаконно заключенные оставались людьми свободы, не отказались от своих убеждений и принципов", - отметил глава ПЦУ.

Фото: facebook.com/epifaniy

Фото: facebook.com/epifaniy

"Впереди у нас еще немало испытаний на пути к справедливому миру, а в аннексированном Крыму, на оккупированном Донбассе и в российских тюрьмах продолжают находиться в незаконном плену еще много граждан Украины, которых мы также должны вернуть домой как можно быстрее. И в этой борьбе нашими вдохновителями являются те, кто уже прошел этот нелегкий путь домой", - подытожил митрополит Епифаний.

Как сообщалось, командующий Военно-Морских Сил Украины адмирал Игорь Воронченко вручил освобожденным из российского плена морякам ордена и очередные воинские звания.

Захваченные в Керченском проливе моряки, а также 11 политзаключенных вернулись из России в Украину 7 сентября в рамках обмена пленными.