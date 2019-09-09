В Конгрессе США начали расследование о возможном давлении Трампа и Джулиани на Украину

В Белом доме расследование пока не комментируют.

Три комитета Палаты представителей Конгресса США 9 сентября сообщили, что начали "масштабное расследование" сообщений о том, что президент Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и, возможно, ряд других лиц пытались заставить украинское правительство поддержать кампанию по переизбранию Трампа.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Reuters.

Главы Комитетов под надзору, разведке и международным отношениям затребовали у Белого дома и Госдепартамента данные, связанные с попытками "манипулирования украинской системой юстиции".

"С приближением выборов 2020-го года создается впечатление, что президент Трамп и его персональный адвокат усилили давление на правительство Украины и ее систему юстиции с тем, чтобы способствовать кампании переизбрания Трампа, а Белый дом и Государственный департамент могут способствовать этой схеме", - цитирует заявление американских законодателей The Hill.

"Открытая информация указывает, что в течение почти 2-х лет президент и его персональный адвокат Руди Джулиани, как представляется, предпринимают действия за пределами легитимных правоохранительных и дипломатических каналов, чтобы заставить правительство Украины вести два политически мотивированных расследования, прикрываясь антикоррупционной деятельностью", - приводит часть обращения к Белому дому журналист издания Courthouse News Адам Класфельд.

"Первое - это расследование в отношении украинцев, которые предоставили ключевые доказательства в отношении осужденного менеджера избирательной кампании Трампа Пола Манафорта. Это расследование призвано подорвать собранные следствием Роберта Мюллера многочисленные доказательства того, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года с целью поддержать кампанию Дональда Трампа. Другое дело нацелено на сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена, который является конкурентом Трампа на выборах президента США в 2020 году", - приводит часть обращения Класфельд.

New: Three House committees are investigating "reported efforts by Trump, his personal lawyer Rudy Giuliani, and possibly others to pressure Ukraine to help the President's reelection campaign."



Passage from the 5-page letter. cc:@CourthouseNews https://t.co/VpOpiLpAaO pic.twitter.com/A2KwioNHUM — Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) September 9, 2019

Тем временем Трамп и некоторые республиканцы ставят вопрос о возможном конфликте интересов в связи с тем, что сын ведущего кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, Хантер Байден, работал в совете директоров украинской газовой компании Burisma.

В Белом доме пока не ответили на запрос о комментариях по поводу расследования, начатого комитетами Палаты представителей.

Личный адвокат Трампа Джулиани планировал визит в Украину для встречи с избранным президентом Зеленским. Он рассчитывал, что визит в Киев даст новую информацию о работе сына Джо Байдена в украинской газовой компании Burisma Holdings. Однако, на следующий день после анонсированного визита Джулиани отменил поездку.

Байден назвал поездку Джулиани в Украину "неприемлемой" и заявил, что таким образом Трамп ищет компромат для будущих выборов.