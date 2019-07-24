Россия широкомасштабно вмешивалась в выборы в США, - Мюллер дал показания в Конгрессе

Трампу можно будет предъявить обвинение, когда он покинет пост президента США.

Бывший специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследовал вмешательство России в американские выборы и возможные связи кампании Трампа с россиянами, 24 июля дал показания в Палате представителей Конгресса США.

На слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей США он подтвердил, что следователи пришли к выводу о том, что правительство России систематически и широкомасштабно вмешивалось в президентские выборы в США 2016 года, передает Голос Америки.

В частности законодатели услышали подтверждение того, что тогдашний глава предвыборной кампании Пол Манафорт делился с Константином Климником, которого отчет независимого прокурора США связал со спецслужбами России, информацией о стратегии кампании кандидата Трампа и опросам американских избирателей в критически важных для победы штатах.

Спецпрокурор Мюллер также подтвердил, что между представителями предвыборной команды Трампа и российскими агентами за это время состоялось 126 контактов.

Представители Демократической партии спрашивали Мюллера о том, действительно ли Дональд Трамп или другие сотрудники Белого дома требовали прекратить "российское расследование" в отношении Трампа, а также оказывалось ли на следствие любое другое давление. Мюллер в докладе указал на "десять инцидентов потенциального препятстования" расследованию со стороны Трампа и других представителей Белого дома.

Бывший спецпрокурор США отметил, что пока Трамп занимает должность президента, его нельзя привлечь к уголовной ответственности за препятствование правосудию. Но дважды, отвечая на вопрос различных конгрессменов, Мюллер заявил, что это можно будет сделать после того, как Трамп оставит эту должность.

Дональд Трамп, который неоднократно называл расследование "охотой на ведьм" и требовал его прекратить, реагируя на выступление Мюллера, повторил свои заявления.

В марте 2019 команда Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Кремлем следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию.

В отчете Мюллера говорится о двух доказанных эпизодах вмешательства России в выборы - с помощью "фабрики троллей" близкого к Путину бизнесмена Пригожина и хакеров, взломавших по приказу РФ серверы Демократической партии и опубликовавших через WikiLeaks почту избирательного штаба Хиллари Клинтон.

В конце мая спецпрокурор США Роберт Мюллер во время первого публичного выступления по результатам расследования российского вмешательства в американские выборы сообщил о своей отставке.

Ранее Трамп заявлял, что не боится обнародования отчета. Однако позже он назвал расследование возможного сговора его кампании с Кремлем "попыткой государственного переворота".

Россия свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.