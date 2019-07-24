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Джонсон назначил первых четырех министров

В новом правительстве назначены главы МИД, МВД, министерства обороны и министерства финансов.

Джонсон назначил первых четырех министров
Борис Джонсон

Новоизбранный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил первых трех министров в своем правительстве.

Об этом сообщает ВВС.

Доминик Рааб, который ранее в ранге министра отвечал за выход Великобритании из ЕС, назначен новым главой британского МИД.

Бывший министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид назначен на пост главы министерства финансов.

Кроме того, Борис Джонсон назначил Прити Пател министром внутренних дел Великобритании.

Новым главой британского оборонного ведомства назначен Бен Уоллес. Ранее он занимал должность заместителя главы МВД Британии по вопросам безопасности.

Накануне депутат Палаты общин от Консервативной партии страны и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон был избран премьер-министром Великобритании.

После официального вступления в должность он пообещал во что бы то ни стало вывести страну из ЕС до 31 октября этого года.

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