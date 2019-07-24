Борис и народ

Сегодня один из самых экстравагантных и популярных политиков Соединенного Королевства Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании . Можно сказать, что Джонсон мог бы стать главой правительства еще три года назад, после сенсационных итогов референдума о выходе страны из Европейского Союза, однако тогда верхушка консерваторов просто испугалась непредсказуемости Джонсона и предпочла ему более понятную и логичную Терезу Мэй. Которая, разумеется, с вопросом выхода страны из Евросоюза не справилась, потому что политик, который руководствуется понятными и логичными категориями, не может воплотить в жизнь непонятное и нелогичное.

Фото: EPA/UPG Борис Джонсон возле офиса Консервативной партии в Мейдстоне, Великобритания, 11 июля 2019.

А с выходом из Евросоюза именно так дело обстоит. Ведь британцы – сторонники этого выхода – не просто хотят покинуть Европейский Союз. Они хотят покинуть Европейский Союз так, чтобы было хорошо им. А как при этом будет всем остальным, сторонников выхода совершенно не волнует. Более того, они даже не хотят отдавать себе отчета в том, что у этих остальных – в первую очередь у внешних игроков – могут быть свои планы и желания, совершенно не учитывающие британские иллюзии.

Именно поэтому у Терезы Мэй ничего и не получилось. Когда она с присущей ей добросовестностью добилась компромиссного соглашения о выходе, оно в Соединенном Королевстве не понравилось никому. Противникам выхода – потому что Британия вообще выходит. А сторонникам – потому что она выходит не так, как им хотелось бы. И британцы отказались от услуг несчастной и разочарованной Мэй, этой прилежной ученицы, которая так и не смирилась с мыслью о том, что в ее классе мало понимания реальности.

Британцам нужен Борис просто потому, что Джонсон – это политик новой формации, как Трамп или Зеленский. Это человек, само избрание которого на высший государственный пост внушает надежду на чудо. Ну, например, что можно будет каким-то чудом уговорить европейцев согласиться с выходом Британии так, как этого хочет Британия. Даром что европейцы вообще не хотят разговаривать о новном соглашении – какая разница, Борис проведет успешные переговоры! Или что можно будет выйти без соглашения с ЕС и все будет отлично. Даром что все экономические расчеты обещают стране серьезные проблемы – какая разница, Борис обеспечит процветание и успех.

Фото: EPA/UPG

Справедливости ради нужно сказать, что Джонсон – один из тех политиков, кто культивировал в стране эту атмосферу постепенного расставания с объективной реальностью, которая и привела к победе сторонников выхода из ЕС на референдуме. И дело, конечно же, не в том, что из Евросоюза нельзя выйти, а в том, что наиболее известные сторонники выхода никогда не говорили о реальных механизмах и последствиях этого решения. Зато именно благодаря «брекситу» такие, как Джонсон пробились в высшую лигу – без успеха референдума бывший влиятельный журналист и мэр Лондона и мечтать бы не мог ни о должности премьер-министра, ни даже о посте министра иностранных дел, который Джонсон два года занимал в правительстве Терезы Мэй.

Но «брексит», который вознес этого прожженного яркого безотвественного популиста на вершины власти в одной из самых влиятельных стран современного мира, его же и похоронит. Потому что у Джонсона в буквальном смысле слова нет удачных ходов.

Он может попытаться добиться нового соглашения с ЕС – но в самом лучшем случае может добиться разве что новой отсрочки, превратиться во взлохмаченную Мэй – а Джонсон ой как не хочет, чтобы его сравнивали с Мэй! Просто в Евросоюзе считают нужным отстаивать в первую очередь интересы Ирландии, которая остается в ЕС, а не Великобритании, которая выходит из Союза – это то, чего в Лондоне вообще не могут понять. Попросту никто и никогда. Он может попытаться вывести страну из ЕС без соглашения. Но, во-первых, неясно, как ему обойти парламент – депутаты сделали все возможное, чтобы премьер-министр не смог без них обойтись. А большинства за выход без соглашения в парламенте нет.

Но даже если представить себе, что неугомонный Борис что-то придумает, последствия выхода без соглашения его сожрут: придется проводить досрочные выборы, на которых в условиях ухудшающейся ситуации и даже возможного хаоса о победе консерваторов не нужно будет и мечтать.

Фото: EPA/UPG

Но, впрочем, победа консерваторов под очень большим вопросом и в случае проведения досрочных выборов до выхода из ЕС. Потому что для многих сторонников выхода консерваторы – не настоящие «брекситеры», именно потому, что среди них есть и противники выхода вообще, и противники выхода без соглашения. А для настоящих «брекистеров» все это очень сложно, потому что нужно задумываться о последствиях и обращать внимание на каких-то непонятных европейцев – а зачем? Поэтому голоса консерваторов может украсть новая партия «Брексит» неутомимого популиста Найджелла Фараджа, а противники выхода проголосуют за либерал-демократов и даже за лейбористов.

Консерваторы могут перестать быть главной партией страны, но парламент вновь будет настолько разобщен, настолько не способен прийти к согласию, что ужас без конца продолжится. Только уже без Джонсона, который отправится к своим предшественникам Дэвиду Кэмерону и Терезе Мэй писать мемуары и статьи.

История всегда наказывает народы, которые лишаются реализма. На то она и история. Но ответственность всегда будет лежать не столько на обманутых, сколько на лживых – на тех, кто превращает политику в шоу и устраивает грязные танцы прямо на головах своих дезориентированных соотечественников.