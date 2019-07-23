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Япония выразила протест России из-за нарушения воздушного пространства

В Минобороны РФ заявили, что нарушений не было, "самолет двигался по маршруту".

Япония выразила протест России из-за нарушения воздушного пространства
Истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet
Фото: uk.wikipedia.org

Власти Японии выразили протест Москве и Сеулу в связи с нарушением воздушного пространства на Японским морем российским бомбардировщиком. Об этом сообщает японское агентство NHK.

"Мы не можем допустить такие действия на нашей территории", - сказано в сообщении, переданном по дипломатическим каналам России и Южной Корее.

Главный спикер правительства Ёсихиде Суга выразил протест как российским властям за нарушение пространства, так и Южной Корее - за стрельбу.

"В свете позиции Японии по вопросу о суверенитете над Такэсимой предупредительные выстрелы южнокорейских военных самолетов совершенно неприемлемы и крайне прискорбны. Мы выразили решительный протест правительству Южной Кореи и потребовали от него предотвратить любые подобные инциденты", - сказал Суга.

Напомним, сегодня утром южнокорейские военные завили, что российский бомбардировщик дважды нарушил воздушное пространство страны над Японским морем. Военные попросили самолет покинуть его, после чего были выпущены сигнальные ракеты и сделаны предупредительные выстрелы - всего южнокорейские самолеты сделали 360 выстрелов.

Инцидент произошел в районе острова Токто. По-японски он называется Такэсима и является предметом территориального спора между Токио и Сеулом.

В Минобороны РФ сообщения Сеула о нарушении воздушного пространства и предупредительных выстрелах опровергли. Там заявили, что маршрут Ту-95МС проходил без отклонений от плана, а южнокорейские истребители "совершили непрофессиональные маневры".

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