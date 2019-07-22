В Санкт-Петербурге обнаружили тело убитой гражданской и ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.

Об этом сообщил российский правозащитник Динар Идрисов.

"Гражданская активистка демократического, антивоенного и лгбт-движений Елена Григорьева была жестоко убита возле своего дома в ночь с пятницы на субботу. Ее изуродованное тело было обнаружено вчера", - написал он в фейсбуке.

По словам Идрисова, Елена Григорьева в последнее время становилась жертвой насилия, ей часто угрожали убийством.

"Лена и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, но заметной реакции полицейских не было. Все в стиле "будут убивать - звоните". Позвонить не успела", - добавил он.

Как пишет российское интернет-издание "Фонтанка" со ссылкой на представителей полиции, на теле активистки обнаружили не менее восьми глубоких ножевых ранений.

Телеканал "Настоящее время" сообщает, что полиция изначально информировала о главном подозреваемом - 40-летнем жителе Башкирии, но позже в Следственном комитете "Фонтанке" сообщили, что подозреваемых пока нет.

Кроме участия в акциях протеста за права ЛГБТ активистка также выступала на митингах в поддержку заключенного в России украинского журналиста Романа Сущенко, крымских татар, дальнобойщиков и сестер Хачатурян.

Елене Григорьевой был 41 год.