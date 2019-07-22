В Санкт-Петербурге обнаружили тело убитой гражданской и ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.
Об этом сообщил российский правозащитник Динар Идрисов.
"Гражданская активистка демократического, антивоенного и лгбт-движений Елена Григорьева была жестоко убита возле своего дома в ночь с пятницы на субботу. Ее изуродованное тело было обнаружено вчера", - написал он в фейсбуке.
По словам Идрисова, Елена Григорьева в последнее время становилась жертвой насилия, ей часто угрожали убийством.
"Лена и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, но заметной реакции полицейских не было. Все в стиле "будут убивать - звоните". Позвонить не успела", - добавил он.
Как пишет российское интернет-издание "Фонтанка" со ссылкой на представителей полиции, на теле активистки обнаружили не менее восьми глубоких ножевых ранений.
Телеканал "Настоящее время" сообщает, что полиция изначально информировала о главном подозреваемом - 40-летнем жителе Башкирии, но позже в Следственном комитете "Фонтанке" сообщили, что подозреваемых пока нет.
Кроме участия в акциях протеста за права ЛГБТ активистка также выступала на митингах в поддержку заключенного в России украинского журналиста Романа Сущенко, крымских татар, дальнобойщиков и сестер Хачатурян.
Елене Григорьевой был 41 год.