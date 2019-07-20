Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете

Возможно, это крупнейшая утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.

Хакеры взломали сервер московской компании "Сайтэк", которая является крупным подрядчиком российских спецслужб и ведомств, и передали журналистам описание ее проектов в области интернета.

Об этом пишет "Би-би-си", которое не исключает, что речь идет о крупнейшей в истории утечке данных о работе российских спецслужб в интернете.

"Сайтэк" выполняла работы по как минимум 20 непубличным IT-проектам, заказанным российскими спецслужбами и ведомствами. Большинство проектов выполнялись по заказу войсковой части №71330, которая входит в состав 16-го управления ФСБ России, занимающегося радиоэлектронной разведкой.

Один из проектов - деанонимизатор для Tor. Разработанная компанией система "Наутилус-С" позволяла следить за тем, когда пользователи отправляют запросы через Tor, и попытаться определить, куда именно они уходят. Цель - создать базу данных пользователей, которые используют Tor.

Ранняя версия "Наутилуса" была посвящена сбору информации о пользователях соцсетей Facebook, MySpace и LinkedIn.

Кроме того, "Сайтек" занимался поиском уязвимостей в BitTorrent (с помощью этого протокола пользователи могут скачивать через торренты фильмы, музыку, программы и прочие файлы), Jabber, OpenFT и ED2K.

Еще один проект был связан с мониторингом электронной почты по выбору заказчика. Программа "Наставник" проверяла почту нужных респондентов в заданный промежуток времени или собирала "интеллектуальную группу добычи" по заданным словосочетаниям.

Один из последних проектов - программа "Налог-3". Она позволяет в ручном режиме убирать из информационной системы Федеральной налоговой службы данные лиц, находящихся под госохраной или госзащитой.

Все эти проекты разрабатывались в разный период времени, начиная с 2009 года.

Взлом компании "Сайтек" произошел 13 июля 2019 года. В тот же день хакеры сообщили об этом в твиттере 0v1ru$. Затем они поделились документами с Digital Revolution - группой, которая в декабре 2018 года взяла на себя ответственность за взлом сервера НИИ "Квант". Этот институт находится в ведении ФСБ.

Те в свою очередь передали документы журналистам.

"Сайтэком" руководит Денис Вячеславович Краюшкин. Человек с такой же фамилией - Вячеслав Владиленович Краюшкин - работает в НИИ "Квант".