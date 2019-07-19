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В Конгрессе представили законопроект о санкциях против 24 сотрудников ФСБ за украинских моряков

Акт SAILORS внесли члены Украинского кокуса.

В Конгрессе представили законопроект о санкциях против 24 сотрудников ФСБ за украинских моряков
Фото: kaptur.house.gov

В Конгрессе представили законопроект о санкциях против сотрудников Федеральной службы безопасности РФ в связи с незаконным арестом украинских моряков.

Об этом пишет "Голос Америки".

Акт SAILORS внесен конгрессменами от обеих партий, которые отвечают за вопросы, связанные с Украиной, и предполагает индивидуальные санкции против 24 работников ФСБ.

Сопредседатели Украинского кокуса, конгрессмены-демократы Марси Каптур и Майк Куигли и республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик, заявили, что "Соединенные Штаты по-прежнему решительно осуждают опасную морскую атаку России на украинские ВМС и незаконное задержание 24 украинских моряков".

"Это событие продолжает череду злонамеренных шагов, предпринимаемых Россией с целью подорвать демократический прогресс Украины и международный порядок, основанный на правилах", – считают законодатели.

Законопроект был внесен после того, как московский суд продлил на три месяца срок содержания под стражей украинских моряков, взятых в плен в ноябре 2018 года возле Керченского пролива.

Российские пограничники атаковали и захватили три украинских судна - бронекатера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" - 25 ноября 2018 года. Экипаж кораблей захватили, обвинили в незаконном пересечении границы и арестовали.

Сейчас их содержат под стражей в Москве.

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