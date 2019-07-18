В Офисе Зеленского предложили одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Россия предложила для начала нормализации отношений с Украиной освободить Вышинского.

В Офисе президента Украины ответили на предложение России для начала нормализации отношений между странами освободить руководителя агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу – освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

18 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что освобождение и возвращение Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что первым шагом к нормализации диалога между странами могло бы стать освобождение украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.

"В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - сказал он.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Вышинский - "человек, который интересует руководителей Кремля больше всего". При этом надо иметь в виду, что Вышинский формально является гражданином Украины, поэтому передача его России невозможна.

15 июля должно было состояться заседание о продлении или изменении меры пресечения Вышинскому. Однако суд перенес заседание на 19 июля, т.к. судьи находились в совещательной комнате по другому производству. Ранее, 3 июля, заседание переносили, поскольку большинство прокуроров находились в отпуске.

Вышинский находится под арестом с 17 мая 2018 года. Против него открыто уголовное производство по статье "государственная измена". Он был задержан 15 мая 2018 года, когда Служба безопасности совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. В ходе обыска у Вышинского были найдены российские госнаграды и паспорт гражданина РФ.

Ранее Конституционный суд признал неконституционным избрание для подозреваемых в госизмене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста. Решение КС позволяет отпускать подозреваемых по статье "госизмена" под залог или личное обязательство.

Прокурор Крыма Гюндуз Мамедов считает что, после того, как Вышинский выйдет пол залог, он может выехать из страны.