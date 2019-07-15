Сегодня должно было пройти заседание по продлению или изменению ему меры пресечения.

Фото: Макс Требухов

Подольский районный суда Киева перенес заседание по продлению или изменению меры пресечения руководителю агентства "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому на 19 июля.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua с места событий.

Перенос связан с тем, что коллегия судей находится в совещательной комнате по другому процессу.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Ранее, 3 июля, суд перенес заседание по Вышинскому, поскольку большинство прокуроров находились в отпуске.

Обновление. Сторона обвинения на следующем заседании будет настаивать на содержании Вышинского под стражей без залога, передает "Цензор.НЕТ".

"Сторона обвинения будет ходатайствовать, что суду необходимо продлить срок содержания под стражей, поскольку риски, которые были учтены предыдущим постановлением, в настоящее время существуют, они не уменьшились. Также имеются веские доказательства и подтверждения, а именно, - что подозреваемый сможет скрываться от органов следствия и суда во избежания уголовной ответственности", - сообщил прокурор по делу Евгений Комаровский.

Напомним, Вышинский находится под арестом с 17 мая 2018 года. Против него открыто уголовное производство по статье "государственная измена". 10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве завершено, суд по делу начался 4 апреля.

Вышинский был задержан 15 мая 2018 года, когда Служба безопасности совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. В ходе обыска у него были найдены российские госнаграды и паспорт гражданина РФ.

Ранее Конституционный суд признал неконституционным избрание для подозреваемых в госизмене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста. Решение КС позволяет отпускать подозреваемых по статье "госизмена" под залог или личное обязательство.