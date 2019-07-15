Фото: dbr.gov.ua

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба решил обратиться в Министерство внутренних дел для открытия уголовного производства из-за акции членов общественного движения "Справа громад", связанного с партией Порошенко.

"Сегодня под ГБР состоялась акция политической силы, отдельные участники которой вышли за пределы правового поля: ворвались в помещение правоохранительного органа, прикрываясь депутатским мандатом; заблокировали въезд и выезд транспорта из ГБР; сорвали проведение встречи с европейскими международными партнерами по развитию и усиления ГБР; требовали от директора правоохранительного органа "срочных результатов расследования" или вообще его отмены. Это называется политическое давление. Среди участников акции - люди в балаклавах, которые принесли в помещение ГБР огнетушители. Это - вмешательство в деятельность правоохранительных органов", - говорится в заявлении Трубы.

Акция под названием "Тушим хлам, тушим реванш" была организована в связи с подозрениями о связях ГБР с Андреем Портновым.

Фото: dbr.gov.ua

В ГБР заявили, что регистрируют уголовные производство согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса, а не по политическим предпочтениям.

"Если хотите пиариться на делах украинских моряков, на бронежилетах, история даст вам оценку. В свою очередь я обращаюсь в МВД об открытии производства по факту препятствования работе работника правоохранительного органа", - заявил Труба в телеграме.

Напомним, что после начала избирательной кампании следователи Государственного бюро расследований провели около 40 обысков у волонтеров и представителей команды партии "Европейская солидарность".