Кандидату в депутаты объявили подозрение за мимикрию под другую партию

В своей агитации он использовал символику одной из политических партий.

Полиция Киевской области объявила подозрение кандидату в депутаты Верховной Рады, который использовал для своей агитации символику другой политической партии.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"При проведении предвыборной агитации полиция Белоцерковщины задокументировала факт использования одним из кандидатов в народные депутаты графических элементов, внешне похожих на официальную символику одной из политических партий", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 157 УК (воспрепятствование осуществлению избирательного права).

"В ходе досудебного расследования полицейские неоднократно вызывали кандидата в полицию для дачи показаний в качестве свидетеля. Однако, в полицию он не являлся и на вызовы не реагировал. Впоследствии, следователь обратился в суд о принудительной доставке мужчины в отделение. Когда объявляли решение суда, кандидат отказался его получать. После предупреждения кандидату зачитали постановление и пригласили в отдел полиции, где он дал показания следователю.", - сообщили в полиции.

Сейчас нарушителю сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок. Продолжается следствие.

Напомним, по данным Комитета избирателей Украины, в мажоритарных округах баллотируется 161 кандидат-клон, то есть лицо, которое имеет одинаковую фамилию с более рейтинговыми политиками. Использование кандидатов-клонов на выборах является манипулятивной технологией, цель которой - отобрать голоса у более рейтинговых кандидатов. Однако, одинаковые фамилии не является юридическим основанием для отмены регистрации кандидата.