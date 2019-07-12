КИУ: в мажоритарных округах баллотируется 161 кандидат-клон

В Комитете избирателей Украины подсчитали, что всего в мажоритарных округах баллотируется 161 кандидат-клон, то есть лицо, которое имеет одинаковую фамилию с более рейтинговыми политиками.

Об этом сообщается на сайте КИУ.

Больше всего однофамильцев в ОИО №133 (Одесская область, г. Одесса) - девять человек. В частности, четверо с фамилией Баранский, двое - с Дмитрук, двое - с Танцюра. На этом же округе баллотируется кандидат Александр Зелинский, который является самовыдвиженцем, но в биографии указывает, что работает в ООО "Слуга Народа-ЗЕ".

В ОВО 137 (Одесская область, г. Подольск) и ОВО 34 (Днепропетровская область, пгт Царичанка) зарегистрировано по восемь человек-однофамильцев.

В ОВО 92 (Киевская область, г. Узин) баллотируются семеро однофамильцев, ОВО №33 (Днепропетровская область, г. Кривой Рог) - шестеро. В частности, в ОИО №92 зарегистрировано четыре человека с фамилией Гудзенко, 3три - с Ференець. В ОИО №33 выдвинуты двое кандидатов с фамилией Бабенко, одна - Колесник, двое - Ляденко.

"Использование кандидатов-клонов на выборах является манипулятивной технологией, цель которой – отобрать голоса у более рейтинговых кандидатов", - подчеркнули в КИУ.

Однако в Комитете объяснили, что одинаковые фамилии не является юридическим основанием для отмены регистрации кандидата.

Напомним, особенностью нынешней избирательной кампании КИУ назвал концерты. Также Комитет назвал Топ-5 технологий, которые использовали кандидаты в одномандатных округах