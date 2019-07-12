Порошенко: новые "люстрационные списки" подозрительно совпадают с санкционными списками Кремля

Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, Юрий Шухевич и Дмитрий Ярош, волонтер Татьяна Рычкова, министры Степан Полторак и Павел Климкин могут быть люстрированы, отметил экс-президент.

Идея такая называемой «новой люстрации» может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения и дал ей мощный европейский толчок. Такое мнение высказал пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко. Он отметил, что перечень предложенных к люстрации должностных лиц подозрительно совпадает с санкционными спискам Кремля против ключевых государственных деятелей Украины.

«Сегодня прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 годы находились в исполнительной или законодательной власти. Тех, кто защищал государство, строил государство. Люстрировать для того, чтобы освободить место для «пятой колонны». Этот список очень напоминает другой список - тех, против кого государство-агрессор ввело санкции, людей, которые защищали Украину, которые защищали революцию Достоинства, которые побеждали и останавливали прокремлевскую колонну », - отметил Петр Порошенко.

Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, Юрий Шухевич и Дмитрий Ярош, волонтер Татьяна Рычкова, действующие министры Степан Полторак и Павел Климкин, десятки других представителей новой современной украинской политики, доказавших реальными делами свой профессионализм и любовь к Украине, могут быть люстрованы в соответствии с озвученными критериями, отметил Порошенко.

По его мнению, подобная инициатива, инспирирована антиукраинскими силами. "Это еще одно доказательство неприкрытого пророссийского реванша - ведь патриотических, действенных и эффективных политиков хотят заменить на марионеток, которые будут выполнять приказы Кремля".

"Украина начала по-настоящему развивать собственную государственность лишь с 2014 года, после Революции Достоинства, одним из требований которой стала люстрация чиновников из окружения Януковича, причастных к расстрелам на Майдане и сдачи национальных интересов в пользу Кремля", - резюмировал Порошенко.