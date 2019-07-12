Савченко не разрешили посетить оккупированную Горловку

Служба безопасности Украины не предоставила разрешение на пересечение "линии разграничения" на Донбассе народному депутату Надежде Савченко.

Об этом сообщил в Фейсбуке замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Как и ожидал здравый смысл, Служба безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения поклоннице сюрреализма и террористов - Надежде Савченко", - написал он.

Сама Савченко прокомментировала решение СБУ в Фейсбуке и сочла его несправедливым.

"Имеют ли право украинцы ходить свободно по своей земле? Для того, чтобы узнать препятствует ли страна-агрессор, надо еще преодолеть препятствия на своей стороне", - написала она.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Украине пройдут 21 июля.

Надежда Савченко - депутат Украины и лидер политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". В этом году она выступает как кандидат в депутаты по 51-му округу в Зайцево Донецкой области, а ее сестра и по совместительству председатель избирательного штаба партии, Вера Савченко, будет баллотироваться по 45-му округу в Авдеевке.

Ранее Надежда Савченко заявила, что поедет в агитационный тур в Горловку. Большая часть округа Савченко находится в оккупированной Горловке, и там выборов не будет. Но на подконтрольной Украине территории есть два работающих избирательных участка.