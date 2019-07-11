Британия предложила Украине помощь в стабилизации конфликтов

Первый замглавы ОП встретился с заместителем посла Великобритании в Украине.

Британское правительство предложило Украине помощь в стабилизации конфликтов.

Об этом сообщается на странице Офиса Президента в Facebook по результатам встречи первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова с заместителем посла Великобритании Хелен Фейзи и руководительницей программ правительства Великобритании в Украине Хемой Котеча.

Во время встречи Фейзи предложила дальнейшую программную помощь для имплементации позитивных изменений в Украине. Она заявила о возможности британского правительства предоставить экспертную помощь и профессиональную оценку в ведении межгосударственного диалога на политическом уровне, стабилизации конфликтов на региональном уровне, диалога между общинами.

Со своей стороны Трофимов заявил о готовности в дальнейшем сотрудничать в этом вопросе и подчеркнул важность помощи со стороны партнеров.

Ранее сообщалось, что Эстония поможет Украине создать "государство в смартфоне".