ЕС направил в Украину опытных экспертов для реформы системы госпомощи

Экспертами Европейского союза, которые помогают Украине в реформировании государственной помощи, выступают выходцы из стран бывшего Восточного блока, которые занимались созданием аналогичных систем в своих странах. Об этом во время интернет-конференции в Институте Горшенина рассказал руководитель проекта ЕС "Поддержка Антимонопольного комитета Украины во внедрении правил государственной помощи" Штефан Сабау.

"На сегодня в проекте ЕС задействованы 15 старших экспертов, которые работают над изменениями к закону о госпомощи, разработкой критериев соответствия. И поскольку, я повторяю это снова и снова, госпомощь - это очень сложная и комплексная сфера, мы должны были выбрать экспертов, которые бы понимали особенности госпомощи в разных секторах экономики", - сказал Сабау.

По его словам, лучше всего для этих целей подошли представители стран бывшего Восточного блока.

"Они сразу понимают вызовы, которые стоят перед Украиной", - сказал он.

"Переход от централизованной модели экономики к рыночной – это то, что происходило в Румынии (Сабау - гражданин этой страны- ред.), это то, что происходит в Украине. И мы должны понять, что настоящий рынок - это свободный рынок, конкурентный. Конкурентный рынок – это рынок с минимальным вмешательством государства, где участники должны свободно предоставлять товары и услуги наивысшего качества по низкой цене. Государство может вмешиваться только там, где рынок не может предоставить должных товаров и услуг, что в нашей терминологии называется «рыночной неудачей». Поэтому в договоре о функционировании ЕС прописан общий запрет на государственную помощь по очевидной причине, что это искажает конкуренцию. Но так как все понимают, что все еще остаются ситуации, где необходимо вмешательство государства в экономику, госпомощь допускается при выполнении определенных целей и соответствии предусмотренным критериям ", - сказал он.