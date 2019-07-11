В Высшей квалифкомиссии судей произошли кадровые перестановки

Трое членов Высшей квалифкомиссии судей отчислены из штата комиссии. Об этом говорится в сообщениях на сайте комиссии.

В частности, из штата выбыли Сергей Прилипко и Павел Луцюк, поскольку срок из полномочий закончился, а также полномочия члена ВККС прекратились у Татьяны Весельской.

В то же время, в штат ВККС вошел Сергей Остапец, назначен главой Государственной судебной администрации 6 мая.

Напомним, 15 февраля съезд адвокатов уволил Павла Луцюка с должности члена ВККС и назначил вместо него Александра Дроздова. Позже Луцюк подал обеспечительный иск и суд запретил вводить в штат Дроздова до конца судебного спора по процедуре принятия решения съездом судей.

14 июня Тарас Лукаш уволился с должности члена ВККС по собственному желанию.

5 апреля Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова назначила членом ВККС Николая Сироша вместо Татьяны Весельской.

27 июня Денисова уволила члена ВККС Андрея Козлова.

В Окружном админсуде Киева рассматривается около двух десятков исков по поводу полномочий членов ВККС, которые проводили конкурсы в Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд, а также квалифоценивание судей.