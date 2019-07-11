Зеленский уволил начальника кировоградского управления СБУ

Аркуша занимал должность с октября 2015 года.

Президента Владимир Зеленский 11 июля уволил начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Олега Аркушу.

Об этом говорится в указе №515/2019 от 11 июля.

Аркуша занимал эту должность с октября 2015 года.

Напомним, что Зеленский после вступления в должность уволил целый ряд топ-сотрудников СБУ, среди которых заместители главы СБУ Виталий Маликов и Виктор Кононенко, начальник Главного следственного управления Григорий Остафийчук, начальники киевского, ровенского, одесского, львовского, винницкого, закарпатского, черновицкого, волынского, крымского управлений.

Президент также направил представление на увольнение главы СБУ Василия Грицака, но Верховная Рада отклонила его.

Де-факто Службу безопасности Украины сейчас возглавляет друг Зеленского Иван Баканов.