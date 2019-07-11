Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Рада приняла Избирательный кодекс
Рада приняла Избирательный кодекс
Зеленский прогнал секретаря горсовета Борисполя с официальной встречи
Зеленский прогнал секретаря горсовета Борисполя с официальной встречи
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Четыре партии преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС
Четыре партии преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС
Российские боевики у Гранитного расстреляли грузовой КрАЗ из сопровождения главы ОГА (обновлено)
Российские боевики у Гранитного расстреляли грузовой КрАЗ из сопровождения главы ОГА (обновлено)
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Досрочный парламент
Досрочный парламент
ГлавнаяПолитика

Зеленский уволил начальника кировоградского управления СБУ

Аркуша занимал должность с октября 2015 года.

Зеленский уволил начальника кировоградского управления СБУ
Фото: gre4ka.info

Президента Владимир Зеленский 11 июля уволил начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Олега Аркушу.

Об этом говорится в указе №515/2019 от 11 июля.

Аркуша занимал эту должность с октября 2015 года.

Напомним, что Зеленский после вступления в должность уволил целый ряд топ-сотрудников СБУ, среди которых заместители главы СБУ Виталий Маликов и Виктор Кононенко, начальник Главного следственного управления Григорий Остафийчук, начальники киевского, ровенского, одесского, львовского, винницкого, закарпатского, черновицкого, волынского, крымского управлений.

Президент также направил представление на увольнение главы СБУ Василия Грицака, но Верховная Рада отклонила его.

Де-факто Службу безопасности Украины сейчас возглавляет друг Зеленского Иван Баканов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также