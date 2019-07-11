72% украинцев считают Сталина жестоким бесчеловечным тираном, - опрос

Фото: Катя Куницкая

72% украинцев считают, что Иосиф Сталин был жестоким, бесчеловечным тираном, повинным в уничтожении миллионов людей.

Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Социологи установили, что 40% украинцев негативно относятся к Сталину (с враждебностью, страхом или ненавистью), 25% - безразлично и 16% - положительно (с уважением, симпатией или восхищением).

72% согласны с тем, что "Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, виновный в уничтожении миллионов невиновных людей", 61% населения не согласен с тем, что "наш народ никогда не сможет обойтись без руководителя такого типа, как Сталин, который придет и наведет порядок", но при этом почти треть (31%) согласны с тем, что "Сталин - мудрый руководитель, который привел СССР к могуществу и процветанию".

В КМИС констатировали, что по сравнению с 2012 и 2016 годами положительное отношение к Сталину в Украине уменьшилось.

"Среди населения Украины больше распространено негативное отношение к Сталину и его роли в истории. Около половины граждан не согласны с определением Сталина ни как мудрого руководителя, который привел СССР к могуществу и процветанию, ни как прототипа руководителя, без которого народ не сможет обойтись. А положительный спектр эмоций в отношении к Сталину (16%) в два с половиной раза меньше, чем отрицательный. Относительно больше положительно относятся и поддерживают Сталина в Южном и, в определенной мере, в Восточном регионе, люди старшего возраста и с низким уровнем достатка. По сравнению с 2012 годом в 2016-м положительное отношение к Сталину снизилось, и этот спад характерен для 2018-2019 годов. В основном, это связано с постепенным уменьшением доли тех, кто относится с уважением к Сталину", - заявили социологи.

Напомним, что в России в 2019 году зафиксировали рекордный уровень одобрения Сталина.