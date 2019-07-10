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В Раду проходят 5 партий, - опрос "Рейтинга"

Общеполитические настроения в обществе после выборов президента радикально не изменились.

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, 5% барьер могли бы преодолеть пять партий. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного с 13 по 23 июня.

По данным опроса, лидирует партия "Слуга народа", за которую планировали отдать голоса 34% от всех опрошенных: 38% среди тех, кто планирует голосовать и 50% среди тех, кто определился и намерен голосовать.

Проходной барьер также преодолевают "Оппозиционная платформа - За жизнь" (12%), "Голос" (8%), "Европейская Солидарность" (7%) и "Батькивщина" (6%).

Исследование проводилось социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI) по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Опрос провели с 13 по 23 июня среди 2400 жителей. Допустимая погрешность не превышает 2.0%. Коэффициент охвата респондентов - 61,8%.

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