Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Зеленский прогнал секретаря горсовета Борисполя с официальной встречи
Зеленский прогнал секретаря горсовета Борисполя с официальной встречи
Гройсман назвал Порошенко автором скандала с недопуском вице-премьера по вопросам евроинтеграции на саммит Украина-ЕС
Гройсман назвал Порошенко автором скандала с недопуском вице-премьера по вопросам евроинтеграции на саммит Украина-ЕС
Премьер без галстука
Премьер без галстука
Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО
Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
У Зеленского решили пересмотреть мораторий на экспорт леса из-за его неэффективности
У Зеленского решили пересмотреть мораторий на экспорт леса из-за его неэффективности
Сергей Рахманин: "Я бы все равно ушел из журналистики. Даже если и не в политику"
Сергей Рахманин: "Я бы все равно ушел из журналистики. Даже если и не в политику"
ГлавнаяПолитика

НАБУ сообщило о подозрении уволенному запорожскому губернатору

Брыль перестал отвечать на звонки и не появляется по месту жительства.

НАБУ сообщило о подозрении уволенному запорожскому губернатору
Фото: facebook.com/Константин Брыль

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему председателю Запорожской областной государственной администрации Константину Брылю в декларировании недостоверных данных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

9 июля детективы по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему председателю о совершении преступления по ст. 366-1 Уголовного кодекса.

Следствие установило, что экс-чиновник в электронной декларациях за 2016 и 2017 годы не задекларировал доходы на сумму около 35 млн гривен и 8 млн гривен соответственно, а декларацию 2015 года вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.

Сообщение о подозрении экс-губернатору направлено по почте из-за невозможности вручения его лично - такой порядок предусмотрен УПК.

Бывшему чиновнику о вызове в НАБУ детективы сообщили заранее, он лично подтвердил намерение явиться в НАБУ 9 июля в 14:00, но не пришел, и не отвечает на звонки детективов.

По месту жительства лицо, представившееся охранником, сообщило детективам, что бывшего губернатора нет, получать документы это лицо отказалось. В течение пребывания детективов рядом с местом проживания экс-чиновника из нескольких автомобилей за ними наблюдали неустановленные лица.

Напомним, накануне Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также