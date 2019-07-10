НАБУ сообщило о подозрении уволенному запорожскому губернатору

Брыль перестал отвечать на звонки и не появляется по месту жительства.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему председателю Запорожской областной государственной администрации Константину Брылю в декларировании недостоверных данных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

9 июля детективы по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему председателю о совершении преступления по ст. 366-1 Уголовного кодекса.

Следствие установило, что экс-чиновник в электронной декларациях за 2016 и 2017 годы не задекларировал доходы на сумму около 35 млн гривен и 8 млн гривен соответственно, а декларацию 2015 года вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.

Сообщение о подозрении экс-губернатору направлено по почте из-за невозможности вручения его лично - такой порядок предусмотрен УПК.

Бывшему чиновнику о вызове в НАБУ детективы сообщили заранее, он лично подтвердил намерение явиться в НАБУ 9 июля в 14:00, но не пришел, и не отвечает на звонки детективов.

По месту жительства лицо, представившееся охранником, сообщило детективам, что бывшего губернатора нет, получать документы это лицо отказалось. В течение пребывания детективов рядом с местом проживания экс-чиновника из нескольких автомобилей за ними наблюдали неустановленные лица.

Напомним, накануне Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику.