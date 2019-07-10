Тимошенко: экономика заработает, если украинцы будут зарабатывать больше

Главным стимулом для развития украинской экономики должен стать рост доходов граждан. Чем выше будут зарплаты, тем больше станет внутренний рынок, тем больше будут производить товаров и услуг отечественные предприятия, и тем быстрее будет экономический рост. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время представления стратегического плана «Надо действовать» в Киеве.
«Народ - это главный инвестор. Если он будет без денег, это будет означать, что наша экономика не сможет подняться. Нам нужно увеличить доходы людей и достичь за 5 лет по крайней мере уровня Польши. Только так мы сможем сохранить людей и сохранить наш интеллектуальный потенциал», - пояснила лидер «Батькивщины», отметив, что нельзя «экономить на людях».
Председатель партии отметила, что речь идет о росте как заработных плат, так и пенсий. Первым, неотложным шагом она назвала приведение минимальных пенсий до уровня прожиточного минимума, как это и предусмотрено законом. Сегодня минимум составляет 3094 грн, и никто не должен получать меньше этой суммы, заметила политик.
План «Надо действовать», представленный сегодня Юлией Тимошенко, предусматривает также изменение денежно-кредитной политики. В частности, речь идет об увеличении объема кредитования экономики с 22% до 100% ВВП, уменьшение кредитной ставки с 25% до 3-5%, начала программы микрокредитования, упрощение условий получения кредитов: «Мы поднимем экономику, наполнив ее деньгами».
Среди реанимационных шагов, предложенных «Батькивщиной», - введение обязательного медицинского страхования, персонифицированной пенсионной системы, начала ипотечного кредитования для приобретения жилья для Украинской, а также возврат помощи при рождении ребенка, который был во времена премьерства Юлии Тимошенко (на первого ребенка - 50 тыс. грн, на второго - 100 тыс. грн, а на третьего - 150 тыс. грн).