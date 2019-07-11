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Власти Харькова восстановили памятник советскому маршалу Жукову

Мэр города запостил фотографии с восстановленным бюстом.

Власти Харькова восстановили поврежденный памятник советскому военачальнику маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес на своей странице в Фейсбуке.

Фото: Геннадий Кернес

"Как и обещал, сегодня вернули на место", - написал Кернес.

Напомним, 2 июня протестующие против съезда партии Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам" начали демонтировать памятник Жукову. Полиция попыталась разогнать участников акции, а мэр пообещал памятник восстановить.

В начале мая на сайте мэрии повесили петиции с требованием вернуть проспекту и станции имя Жукова. 19 июня горсовет проголосовал за переименование проспекта Григоренко в Жукова. Полиция открыла дело против горсовета.

В мае 2016 года харьковскую станцию метро "Маршала Жукова" переименовали во "Дворец спорта", а проспект Жукова - в проспект генерала Григоренко.

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