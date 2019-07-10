Экс-нардепа Вадима Колесниченко переизбрали генеральным секретарем Крымского футбольного союза

Бывшего народного депутата Украины, замглавы фракции Партии регионов Вадима Колесниченко переизбрали генеральным секретарем Крымского футбольного союза.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

По информации пресс-службы союза, 10 июля на собрании членов Крымского футбольного союза на должность президента КФС на ближайшие 4 года был переизбран Юрий Ветоха.

Кроме того, вице-президентами Крымского футбольного союза переизбраны председатель Республиканской федерации футбола Крыма Сергей Бородкин и председатель Федерации футбола Севастополя Александр Красильников.

Вадим Колесниченко трижды избирался депутатом Верховной Рады Украины по спискам Партии регионов. После того, как Виктор Янукович покинул Украину в период Революции достоинства, Колесниченко приостановил свое членство в Партии регионов и отказался от депутатского мандата. С апреля 2014 года он является членом российской политической партии "Родина". Проживает в аннексированном Россией Крыму. Ранее Колесниченко назначали советником по спорту подконтрольного России губернатора Севастополя.

16 января 2015 года в СБУ сообщили, что Колесниченко объявлен в розыск. Бывшему депутату инкриминируют покушение на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям.

В августе 2016 года Генеральная прокуратура Украины объявила, что суд дал разрешение на арест Вадима Колесниченко по делу о конфликте во время выставки по Волынской трагедии в апреле 2010 года.

В Генпрокуратуре установили, что силовики, «действуя по указанию Колесниченко, превышая власть и свои служебные полномочия 8 апреля 2010 года во время проведения выставки в "Украинском доме" спровоцировали конфликт и безосновательно применили силу к посетителям этого мероприятия, задержав 14 из них, среди которых был Герой Украины пожилого возраста, причинив им телесные повреждения».

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году был создан Крымский футбольный союз. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16.