Военная прокуратура завершила заочное расследование в отношении экс-министра Клименко

Бывший министр доходов и сборов Украины и еще четверо человек подозреваются в преступлениях по 4 статьям.

Прокуратура завершила специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины завершено специальное досудебное расследование в уголовном производстве от 18.06.2014 года по подозрению бывшего министра доходов и сборов Украины и еще четырех человек в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации - ред.) ч. 4 ст. 28 (совершение преступления по предварительному сговору организованной группой - ред.), ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением - ред.) ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - ред.) УК Украины", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в настоящее время в уголовном производстве возникла необходимость в сообщении указанным лицам о завершении досудебного расследования и запросе об открытии материалов.

Напомним, в мае 2017 года правоохранители провели в 15 областях Украины операцию в отношении бывших руководителей региональных подразделений налоговой. Были задержаны 23 бывших налоговика. Им инкриминируют участие в схеме по сбору денег с предприятий в обход госбюджета. Ущерб государству от этого оценивается в 96 млрд гривен.

Следствие получило от задержанных показания против Клименко и ему было объявлено о подозрении по делу о "налоговых площадках".