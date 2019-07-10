СБУ обнаружила у подполковника Нацгвардии с допуском к гостайне российское гражданство

Мужчина воевал в 1995 году в Чечне и имеет российскую военную пенсию.

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины нашли у подполковника Национальной гвардии с допуском к государственной тайне российский паспорт, выданный в Крыму после оккупации.

Об этом говорится на сайте пресс-службы СБУ.

В 2014 году мужчина выехал на территорию Крыма, получил российское гражданство, встал на воинский учет и в льготном порядке оформил российскую военную пенсию, поскольку в 1995 году участвовал в боевых действиях в Чечне.

В 2016 году он устроился на военную службу в Нацгвардию Украины.

Офицер получил допуск к государственной тайне и обратился к командованию с просьбой направить его в район проведения антитеррористической операции.

Находясь в штабе АТО, он записывал на личные флэш-носители секретную информацию по выполнению боевых задач подразделениями Нацгвардии.

Сотрудники СБУ изъяли обнаруженные носители информации. Подполковник отстранен от исполнения служебных обязанностей, полученные материалы переданы в органы досудебного расследования.

Напомним, что у жены и.о. главы СБУ Ивана Баканова тоже российское гражданство.