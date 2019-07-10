СБУ обнаружила у подполковника Нацгвардии с допуском к гостайне российское гражданство

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины нашли у подполковника Национальной гвардии с допуском к государственной тайне российский паспорт, выданный в Крыму после оккупации.
Об этом говорится на сайте пресс-службы СБУ.
В 2014 году мужчина выехал на территорию Крыма, получил российское гражданство, встал на воинский учет и в льготном порядке оформил российскую военную пенсию, поскольку в 1995 году участвовал в боевых действиях в Чечне.
В 2016 году он устроился на военную службу в Нацгвардию Украины.
Офицер получил допуск к государственной тайне и обратился к командованию с просьбой направить его в район проведения антитеррористической операции.
Находясь в штабе АТО, он записывал на личные флэш-носители секретную информацию по выполнению боевых задач подразделениями Нацгвардии.
Сотрудники СБУ изъяли обнаруженные носители информации. Подполковник отстранен от исполнения служебных обязанностей, полученные материалы переданы в органы досудебного расследования.
Напомним, что у жены и.о. главы СБУ Ивана Баканова тоже российское гражданство.